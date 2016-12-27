Нещодавно поліцейські роти поліції особливого призначення ГУНП в Кіровоградській області за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Рено Магнум» з причепом під керуванням 39-річного мешканця одного із районних центрів Кіровоградщини. Про це повідомляє прес-служба ВБДР УПД ГУНП в області.

Вантажівка перевозила дорожній коток «HAMM DV90TV». У ході перевірки номерів вузлів та агрегатів котка із записами у реєстраційних документах, було виявлено елементи підробки у них.

Транспортні засоби було доставлено на зберігання до спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів, а інформацію про це внесено до Єдиного обліку. Наразі тривають слідчі дії.