Сьогодні, 25 грудня 2016 року в готелі “Сапфір” пройшов новорічний ранок для дітлахів учасників АТО. Малюки разом з батьками завітали на захід, що розпочався о 10:00.

Проводили ранок аніматори студії “Свято” Ірини Федоренко, що в образі героїв Angry Birds вітали всіх присутніх з прийдешнім роком Півня. Діти були в захваті від цікавих конкурсів та музики, а на останок кожен отримав солодкий пакунок від Діда Мороза та Снігуроньки.

Сам захід проходив за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.