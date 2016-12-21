З початку року сервiсними центрами МВС в Кiровоградськiй областi зареєстровано 28 автомобiлiв «нового поколiння». Це транспортнi засоби з електричними двигунами. Загалом дорогами областi пересувається 33 такi автiвки. Про це повiдомляє сайт Рідний край з посиланням на прес-службу Регiонального сервiсного центру МВС в Кiровоградськiй областi.

За статистичними даними РСЦ МВС в Кiровоградськiй областi, окрiм електромобiлiв мешканцi областi купують i так званi «автомобiлi-гiбриди». 48 таких транспортних пересувається по областi з них 16 зареєстровано в цьому роцi.

Варто зазначити, що при перетинi кордону за такі автомобілі не сплачується акцизний збiр. Єдиний недолiк – енергiї вистачає на певний кiлометраж, все залежить вiд марки автомобiля. Проте бiльшiсть АЗС областi вже облаштованi зарядними пристроями для таких транспортних засобiв. При цьому, патрульнi полiцейські Кропивницького теж користуються автомобiлями «нового поколiння».