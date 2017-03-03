Головне управління Державної фіскальної служби України (ГУ ДФС) в Кіровоградській області нагадало платникам податків, що, відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», ставку екологічного податку збільшено на 12%. Відповідна інформація була опублікована на порталі служби у п’ятницю, 3 березня.

Так, збільшення виплат чекає на платників податків які сплачують за викиди шкідливих речовин у атмосферу, скиди забруднюючих стоків у водойми, розміщення відходів у спеціально обладнаних місцях, а також утворення та зберігання понад установлений законодавством строк радіоактивних відходів.

У ДФС звернули увагу, що, якщо у поточному році платник податку не планує працювати з об’єктом обчислення екологічного податку, то про це необхідно повідомити відповідний контролюючий орган шляхом письмової заяви. Якщо цього не буде зроблено, платник податку зобов’язаний подавати відповідні податкові декларації.