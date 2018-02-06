Новопразька територіальна громада сформована!

Вчора, 5 лютого, депутати Новопразької селищної та Шарівської та Пантазіївської сільських рад більшістю голосів підтримали створення об’єднаної територіальної громади з центром у селищі Нова Прага.

Повідомляє Кіровоградський центр розвитку місцевого самоврядування.

Зазначимо, що 2-го грудня в селищі Нова Прага відбулися громадські слухання з приводу ініціювання створення об’єднаної територіальної громади з центром у Новій Празі, на яких жителі селища підтримали створення ОТГ в складі населених пунктів Нова Прага, Лозуватка, Григорівка, Олександро-Пащенкове, Шарівка, Квітневе, Гайове, Пантазіївка, Троянка, Веселка, Петрокорбівка, Білопіль, Дубівка, Корбомиколаївка, Митрофанівка.

Водночас жителі села Митрофанівки більшістю голосів висловились проти входження їх села до Новопразької громади. Таку ж думку підтримали і мешканці сіл Петрокорбівка та Білопіль Петрокорбівської сільської ради. У підсумку вказані населені пункти Новгородківського району не підтримали входження до Новопразької ОТГ.

Таким чином до новоствореної Новопразької ОТГ увійшли Шарівська сільська рада з селами Шарівка, Квітневе, Гайове, Пантазіївська сільська рада з селами Пантазіївка, Троянка, Веселка та селище Нова Прага з навколишніми селами – Лозуваткою та Григорівкою.

Наразі в Новопразькій громаді чекають призначення перших виборів депутатів селищної ради та голови громади.