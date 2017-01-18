Зовсім нещодавно місто боролося з наслідками снігопадів, які на початку січня охопили усю Кіровоградщину. Проте сьогодні олександрійці зіштовхнулися з іншою проблемою – погано розчищені тротуари, а місцями просто втоптаний перехожими сніг після танення перетворився на суцільну “кашу”, яка вже скоро, через зниження температури виявилася справжнім випробуванням для жителів міста у вигляді слизьких глибоких ровів.

Поки міська влада звітує про чітку роботу комунальників, олександрійці продовжують падати та травмуватися на слизьких нерозчищених доріжках, оскільки у більшості дворів, провулків та вулиць жителі міста взагалі не чули про посипання доріжок піском чи іншою сумішшю.

“Ситуація в місті вкрай незадовільна, комунальники не працюють”, – розповідає пан Микола, який нещодавно впав на вулиці Братській та травмував руку, після чого в лікарні йому наклали гіпс. Чоловік у розпачі, адже через переламану кінцівку він змушений піти у відпустку за власний рахунок. “Ви бачили скільки зараз людей у лікарні? А хто нам відшкодує вартість лікування?” – жаліється чоловік.

Кореспондентам Голосу Громади також вдалося поспілкуватися з мамами, котрі кожного ранку, долаючи неймовірно слизькі вулиці, намагаються безпечно доправити своїх малюків до дитячого садочку на БАМі. “Я навіть не знаю, що було краще – засипана снігом дорога, чи слизькі тротуари. Адже по снігу дитину можна було на санчатах довезти, а зараз просто намагаєшся якомога акуратніше рухатися, щоб не посковзнутися, адже на руках дитина”, – говорить жінка.

А що про стан вулиць в Олександрії думаєте Ви, шановні читачі? Викладайте в коментарях фото та назви вулиць, на стан яких комунальникам та владі необхідно, все ж таки, звернути свою увагу, і нарешті привести їх у належний стан, щоб у подальшому запобігти травмуванню людей.





