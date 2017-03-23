Сьогодні, 23 березня 2017 року близько 3 години ночі до рятувальників надійшла інформація про те, що у м. Балаклія на території військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Як інформує прес-служба ДСНС в Кіровограській області, рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Станом на 07:30 23 березня продовжується евакуація населення:

з с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія);

в с. Яковенково – 806 чоловік населення у Волохів Яр (20 км від м. Балаклія);

з м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік.

Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу, та спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків. Наразі вже задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Світличною Ю.О., працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г.

На місце пожежі виїхала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області на чолі начальником Головного управління, заступник начальника Головного управління, Національна поліція, прокуратура.

Подробиці події наразі з’ясовуються.