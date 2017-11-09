В селищі Приютівка облаштували зупинки громадського транспорту. Одну з них встановили неподалік центра селища, в районі Цукрового заводу, облаштували також зупинку на Користівському шоссе біля Олександрійського аграрного ліцею, що неподалік в’їзду в селище, по маршруту руху з Олександрії до Приютівки. Повідомляє Приютівська громада.

Зазначимо, що зупинки облаштовані за сприяння депутата Кіровоградської обласної ради Павла Фесюка.

«Мешканці селища і я особисто висловлюємо подяку Павлу Дмитровичу за подарунок, а також за те, що він завжди підтримує нас та пам’ятає про селище», – розповіла Вікторія Лисенко, селищна голова Приютівки.