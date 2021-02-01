Що криється за «димовою завісою» олександрійських дров`яних котелень – поцікавився депутат

На 5-й черговій сесії Олександрійської міської ради депутат від партії «Європейська Солідарність» Віталій Заріцький виступив з критикою виробничої діяльності в Олександрії приватних автономних котелень на твердому паливі та надіслав офіційний запит щодо цього виконавчим органам міськради, повідомляє «Голос Громади».

Депутат у своєму виступі коротко поділився з «Голосом Громади» результатами власного розслідуванням щодо непрозорих, на його думку, дій товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Схід-Енерго», яке на комерційній основі здійснює опалення олександрійських шкіл №№ 1, 2, 9, 17, 20 автономними котельнями на дровах.

(Нагадаємо, у грудні 2015 року виконавчий комітет дав дозвіл київському інвестору ТОВ «Захід-Схід-Енерго» на будівництво твердопаливних котелень для шкіл міста. Причина відмови від традиційного централізованого опалення – намагання колишньої міської влади (сьомого) скликання здешевити опалення освітніх і медичних закладів і зекономити таким чином міський бюджет за рахунок дешевшого, як тоді сподівалися, твердого палива (дров) замість централізованого природногазового. При цьому думка фахівців від КП «Теплокомуненерго», що таким чином міська влада своїми ж руками «пиляє гілку» під комунальним підприємством, завдаючи шкоди його економіці, ніяк не враховувалася – «політичне» рішення міської влади не могло підлягати ніяким сумнівам. І як запевняли на перших порах владні ініціатори такої «альтернативи», деяка економічна вигода від дров`яного опалення та заощадження природного газу справді спостерігалася: інвестор виставляв міській раді рахунки трохи нижчі, ніж попередній опалювальник «Теплокомуненерго». Але останні пару зимових сезонів щось з альтернативними котельнями пішло не так. Депутат В.Заріцький спробував розібратися, що саме).

«Почну з того, що станом на січень 2021 року вартість однієї гігакалорії, виробленої КП «Теплокомуненерго», становить 1575 гривень, а от у ТОВ «Захід-Схід-Енерго» вже 1586,31 грн. Тобто виходить вже «економія навпаки» – альтернативне тепло дорожче, ніж традиційне. А оскільки одне з основних завдань депутатського корпусу – не тільки раціонально використовувати кошти місцевого бюджету, а і його наповнювати, то ця обставина не могла не викликати цікавість. Подивившись документи, згідно з якими було передане в експлуатацію товариству «Захід-Схід-Енерго» технологічне обладнання для опалення шкіл власності управління освіти, молоді та спорту міської ради, я побачив інші дивні речі. Так, обладнання ЗНЗ №1 та №17 числиться на балансі управління освіти на суми 2 млн 120 тис. грн і 1 млн 800 тис. грн відповідно, але на папері приватному товариству чомусь передали майна лише на 183 тисячі, хоча це ТОВ всі ці роки користується ним у повному обсязі. Чому?

А з навчальними закладами №№ 2, 9 та 20 ще цікавіше. Обладнання, яким користується київське ТОВ, опалюючи ці школи, належить самим школам. Але тоді за всіма нормами закону «Захід-Схід-Енерго» мало б оформити договори оренди земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні (тобто землі під альтернативними котельними). Та цього досі не було зроблено – товариство не квапилося звертатися до міськради за орендою. Отож виникає велике запитання: як могло приватне підприємство протягом п`яти (!) років працювати без необхідних договірних документів, від чого міський бюджет не отримував кошти – як плату за земельні ділянки під котельними, так і за використання технологічного обладнання? Оскільки все це повинно контролюватися, я й ініціював депутатським запитом створити комісію, щоб дані недоліки були усунені та до бюджету міста надійшли недоплачені кошти.

І насамкінець питання: чи справді така економія доцільна? Вважаю, що ні. По-перше, «Теплокомуненерго» – це комунальне підприємство, яке міська рада повинна підтримувати, а не власноруч здорожчувати питому вартість його одиниці тепла для інших споживачів централізованого теплопостачання та створювати йому конкуренцію приватними структурами, котрі платять податки в Київ, а не в нашому місті. По-друге, ті димові викиди у повітря, якими змушені дихати люди, навряд чи варті уявної, копійчаної економії на дровах. І нарешті, може, трохи менше збитків від вирубки зазнають наші навколишні зелені масиви та лісосмуги, адже ні для кого не є секретом сумнівні походження «дозволів», за якими взагалі добуваються місцеві дрова», – сказав депутат міськради Віталій Заріцький.