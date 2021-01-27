Щойно в Олександрії автомобіль на всій швидкості збив пішохода

Сьогодні, 27 січня, близько 18:00 години на перехресті вулиць Братської та Перспективної сталася аварія, в якій постраждала жінка.

Свідками дтп стали кореспонденти “Голосу Громади” . Легковий автомобіль сірого кольору промчав на “всіх парах” через перехрестя на червоний колір світлофора, збив жінку, й не зупиняючись взагалі, помчав чимдуж у бік супермаркету “АТБ”.

Постраждала відлетіла від пішохідного переходу метрів на 7-8 й пролежала непритомною хвилин 5. Небайдужі олександрійці оперативно викликали швидку, поліцію й кинулись надавати першу допомогу. На місце прибула карета швидкої.

Під час наїзду на пішохода горе-автомобіль зачепив ще одного пішохода, який встиг відвернутися й відскочити вбік.