У Кіровоградській області у 8 вагітних жінок виявили коронавірус

Усі жінки з COVID-19 народили здорових малюків. Таких хворих при надії з усієї області приймають в обласному перинатальному центрі.

«За останні два тижні вагітних, хворих на коронавірус, стало більше. З початку жовтня у нас народжувало сім жінок із підтвердженим діагнозом. Одна з породіль дуже тяжко переносить інфекцію – має пневмонію, наразі перебуває в реанімації. Її стан поліпшується, сатурацію тримає 93-95%», – йдеться у повідомленні.