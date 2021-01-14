Cashless: ПриватБанк закликає олександрійців «економити»… ліси

Програма “зеленого” кешлессу, яку в кінці травня 2020 року запустив в Україні ПриватБанк, лише за півроку дозволила зберегти 10,5 гектарів лісу на території держави (в тому числі й на Кіровоградщині). Про це «Голос Громади» повідомила спеціаліст з комунікації ПБ в регіоні Анжела Дзінзюра.

Загалом ідея по своїй суті дуже проста: новий екологічний проект банку дозволяє зменшити використання паперу за рахунок скорочення друку зайвих і непотрібних чеків в POS-терміналах.

“Впевнений, що українці, яким не потрібен чек терміналу для подальшого використання, підтримають нашу програму і будуть й надалі відмовлятися від друку чеків, – говорить керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв. – Зі свого боку банк проводить навчання співробітників торгових точок можливості отримання інформації про операції в POS-терміналі не через друк звітів, а через чат-бот в телеграмі “POS-термінали ПриватБанку”, хелпер або виписки в Приват24 для бізнесу”.

На сьогодні можливість відмовитися від друку непотрібних споживачеві чеків працює в 200 тисяч POS-терміналів ПриватБанку. За півроку з моменту старту проекту клієнти ПриватБанку і касири торговельних точок за рахунок відмови від друку зайвих чеків зберегли 4662 дерев, або 10,5 гектарів лісу», – зазначає прес-служба ПриватБанку.

Довідка «Голосу Громади»: cashless (англ.) контекстно перекладається, як «безготівковий» (платіж, розрахунок тощо).