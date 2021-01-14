В Олександрії муніципальна безпека максимально штрафує порушників

На жаль, в Олександрії ще з’являються недобропорядні жителі і підприємці, які сподіваючись на безкарність, створюють стихійні сміттєзвалища. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Тільки за грудень 2020 року муніципальна безпека склала 19 протоколів на порушників, які вивозили з приватного сектору на пустирі та у лісосмуги будівельні відходи і побутове сміття.

Протоколи передані на адмінкомісію, яка уже розглянула частину з них та прийняла рішення про стягнення максимальних штрафів. За несанкціонований вивіз сміття передбачається штраф для фізичних осіб у розмірі 1360 грн, на юридичних – 1700 грн.

В муніципальній безпеці попередили: громадянам, які створюють стихійні смітники, не вдасться уникнути покарання, адже майже всі порушники оперативно ідентифікуються і притягуються до адміністративної відповідальності.