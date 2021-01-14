Попередження для жителів Кіровоградщини про зміну погодних умов 

15-17 січня на території Кіровоградської області після вторгнення арктичної повітряної маси очікується значне зниження температури повітря. Інформує «Голос Громади» посилаючись на попередження у ДСНС у Кіровоградській області.

За інформацією служби, очікується:

15 січня вдень до 3-8° морозу, вночі до 5-10° морозу.

16-17 січня подальше зниження температури вдень до 9-14° морозу, вночі до 12-17° морозу.

Після тривалого теплого періоду таке зниження температурного режиму (очікується невеликий та місцями помірний сніг), може призвести до порушення роботи комунальних служб та обумовить певні незручності для населення. Також може негативно вплинути на перезимівлю озимих культур та молодих дерев.