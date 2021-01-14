Коронавірус: статистика по захворюваності у Кіровоградській області

На Кіровоградщині станом на 14 січня 83 мешканці захворіли на коронавірус, крім того, 77 мешканців області одужали й 1 особа померла, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
33 у м. Кропивницькому;
11 у м. Світловодськ;
три у м. Олександрія;
три у м. Знам’янська;
чотири у Благовіщенському районі;
два у Гайворонському районі;
два у Голованівському районі;
п’ять у Добровеличківському районі;
один у Компаніївському районі;
три у Кропивницькому районі;
сім у Новоархангельському районі;
два у Новоукраїнському районі;
один у Новгородківському районі;
один у Новомиргородському районі;
три в Олександрівському районі;
один у Світловодському районі;
один в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 77 жителів Кіровоградщини: 14 жителів Кропивницького, 1 з Олександрії, 7 зі Знам’янки, 4 з Долинського району, 1 з Компаніївського, 8 з Маловисківського району, 5 зі Знам’янського району, 4 з Новоукраїнського, 31 з Олександрівського та по одному з Онуфріївського й Олександрійського районів.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66-ти років із Гайворонського району.