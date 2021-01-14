Коронавірус: статистика по захворюваності у Кіровоградській області

На Кіровоградщині станом на 14 січня 83 мешканці захворіли на коронавірус, крім того, 77 мешканців області одужали й 1 особа померла, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

33 у м. Кропивницькому;

11 у м. Світловодськ;

три у м. Олександрія;

три у м. Знам’янська;

чотири у Благовіщенському районі;

два у Гайворонському районі;

два у Голованівському районі;

п’ять у Добровеличківському районі;

один у Компаніївському районі;

три у Кропивницькому районі;

сім у Новоархангельському районі;

два у Новоукраїнському районі;

один у Новгородківському районі;

один у Новомиргородському районі;

три в Олександрівському районі;

один у Світловодському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 77 жителів Кіровоградщини: 14 жителів Кропивницького, 1 з Олександрії, 7 зі Знам’янки, 4 з Долинського району, 1 з Компаніївського, 8 з Маловисківського району, 5 зі Знам’янського району, 4 з Новоукраїнського, 31 з Олександрівського та по одному з Онуфріївського й Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66-ти років із Гайворонського району.