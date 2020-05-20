Чи можуть фрілансери отримати допомогу по безробіттю? Роз’яснення служби зайнятості Кіровоградщини

Фрілансер має право на право на отримання допомоги у випадку безробіття, якщо він виконував роботу офіційно, тобто відповідно до цивільно-правового договору, але зараз її втратив, повідомляє «Голос Громади».

Якщо ж фрілансер працював неофіційно, відповідно, не сплачував єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до страхових фондів, у такому разі він не має страхового стажу для отримання допомоги.

Нагадаємо, людина, яка втратила роботу, може звернутися до будь-якого, зручного для неї центру зайнятості. На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості, з першого дня реєстрації.

Загалом кількість зареєстрованих безробітних в Україні нині становить 490,5 тис. осіб. Це на 60,7% більше, ніж минулого року. З них 408 тисяч отримують допомогу.

Нагадаємо, у період карантину, з 12 березня по 13 травня, службою зайнятості працевлаштовані 4389 мешканців Кіровоградщини.