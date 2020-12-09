УВАГА ВСІМ! Завтра в Олександрії лунатимуть сирени

Завтра, 10 грудня, по місту Олександрії увімкнуть сирени, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі проводять перевірки щодо готовності до оповіщення населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Тестування централізованої системи оповіщення цивільного захисту (оборони) з увімкненням електросирен і подачею сигналу «УВАГА ВСІМ!» олександрійці будуть чути з 9:00 до 13:00 години. Тож, не слід панікувати!