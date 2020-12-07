Що буде працювати під час новорічного локдауну, а кого чекає повне табу?

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що буде працювати під час січневого карантину, який, найімовірніше, введе Кабінет міністрів.
Під час жорсткого карантину працюватимуть:
Гірськолижні курорти (щоб люди покинули мегаполіси).
Готелі.
Церкви з обмеженнями – одна людина на 5 метрів.
Громадський транспорт.
Продуктові магазини.
Доставка і видача їжі з ресторанів.
Закритими будуть:
Школи.
Дитячі садки.
Спортзали.
Ресторани.
Розважальні заклади.
Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд прийме на засіданні 9 грудня. За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин в січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч в день.