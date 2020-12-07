Що буде працювати під час новорічного локдауну, а кого чекає повне табу?

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що буде працювати під час січневого карантину, який, найімовірніше, введе Кабінет міністрів.

Під час жорсткого карантину працюватимуть:

Гірськолижні курорти (щоб люди покинули мегаполіси).

Готелі.

Церкви з обмеженнями – одна людина на 5 метрів.

Громадський транспорт.

Продуктові магазини.

Доставка і видача їжі з ресторанів.

Закритими будуть:

Школи.

Дитячі садки.

Спортзали.

Ресторани.

Розважальні заклади.

Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд прийме на засіданні 9 грудня. За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин в січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч в день.