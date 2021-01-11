Склад виконкому Олександрійської міськради змінився

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради доповнився новими членами, повідомляє «Голос Громади».

До складу виконкому за посадою входять: міський голова Сергій Кузьменко,

Вікторія Косяк – секретар міської ради;

Юрій Гугленко – перший заступник міського голови;

Юрій Шклярук – заступник міського голови;

Ірина Чемерис – заступник міського голови;

Сергій Завалій – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

Також громаду міста у виконавчому комітеті представляють:

Олександр Авраменко – директор навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

Володимир Ковальчук – директор ТОВ «КД-Транс»;

Наталія Скрипник – технік ІІ категорії відділу технічного аудиту Олександрійського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»;

Віра Слєта – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;

Вадим Півняк – директор ТОВ «Підйомтрансмаш»;

Ігор Ципуринда – менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККО-Рітейл»;

Єгор Ющик – студент Київського університету культури;

згідно з рішенням останньої (третьої) сесії міської ради, до складу виконавчого комітету було введено за посадами новопризначених старост населених пунктів, що входять до Олександрійської територіальної громади:

Тетяну Бандурко – старосту селища Олександрійського;

Тетяну Кузьменко – старосту сіл Головківки та Іванівки;

Миколу Сироватку – старосту сіл Ізмайлівки, Видного, Гайку, Пустельникового, Королівки та Піщаного Броду;

Анну Хворостину (підприємець).