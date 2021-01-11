Склад виконкому Олександрійської міськради змінився

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради доповнився новими членами, повідомляє «Голос Громади».
До складу виконкому за посадою входять: міський голова Сергій Кузьменко,
Вікторія Косяк – секретар міської ради;
Юрій Гугленко – перший заступник міського голови;
Юрій Шклярук – заступник міського голови;
Ірина Чемерис – заступник міського голови;
Сергій Завалій – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Також громаду міста у виконавчому комітеті представляють:
Олександр Авраменко – директор навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;
Володимир Ковальчук – директор ТОВ «КД-Транс»;
Наталія Скрипник – технік ІІ категорії відділу технічного аудиту Олександрійського РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»;
Віра Слєта – голова міської організації профспілки працівників освіти і науки;
Вадим Півняк – директор ТОВ «Підйомтрансмаш»;
Ігор Ципуринда – менеджер із організації роботи мережі АЗС ТОВ «ОККО-Рітейл»;
Єгор Ющик – студент Київського університету культури;
згідно з рішенням останньої (третьої) сесії міської ради, до складу виконавчого комітету було введено за посадами новопризначених старост населених пунктів, що входять до Олександрійської територіальної громади:
Тетяну Бандурко – старосту селища Олександрійського;
Тетяну Кузьменко – старосту сіл Головківки та Іванівки;
Миколу Сироватку – старосту сіл Ізмайлівки, Видного, Гайку, Пустельникового, Королівки та Піщаного Броду;
Анну Хворостину (підприємець).