Для населення скасували тариф на електроенергію по 90 копійок

З нового року тарифу по 0,90 грн за кВт електроенергії вже не буде, повідомляє “Голос Громади”.

Стартова й фіксована ціна для населення становить 1,68 грн за 1 кВт/год, не важливо менше чи понад 100 кВт світла використано за місяць.

Таким чином, якщо за місяць споживач використовує в середньому 80 кВт/год, то для нього ціна зросте майже вдвічі: якщо до 31 грудня 2020 року він сплачував 72 грн, то вже з 1 січня 2021 року йому доведеться платити 134,4 грн.

Якщо ж він перевищував квоту у 100 КВт/год, то його платіжка збільшилася на 78 гривень. Після 100 кВт/год різниці у ціні вже не буде.

Зауважимо, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становили 90 коп./кВт.год за перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання.