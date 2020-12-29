Пенсіонерам Кіровоградщини перерахують пенсії

Пенсійний фонд Кіровоградщини з нового року перерахує пенсії непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 віку. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Цьому сприяло збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Підвищення пенсії отримають літні люди, які:

– Не працюють;

– Досягли 65 років;

– Мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років.

Мінімальний розмір пенсії залежить від розміру мінімальної заробітної плати. У цієї категорії пенсіонерів, мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі 40% мінімальної зарплати.

З 01.01.2021 мінімальний розмір їхньої пенсійної виплати становитиме не менше 2400 грн (розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року становить 6000 грн х 40% = 2400 грн).