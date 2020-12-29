Коронавірус на Кіровоградщині: 14 захворіло, 27 одужало, 3 померло

За минулу добу було проведено близько 400 тестувань. Повідомляє “Голос Громади”.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сім у м. Кропивницькому,

два у Кропивницькому районі;

один у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

один у Гайворонському районі.

Одужали від хвороби 14 жителів обласного центру, 5 з м. Олександрія, 5 жителів Компаніївського району та по 1 жителю зі Знам‘янського, Новомиргородського та Світловодського районів.

Нa жаль, в області зафіксували 3 смерті від COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку та 64-річного чоловіка з м. Кропивницького та чоловіка 75-ти років з Онуфріївського району.