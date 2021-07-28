Шестеро олександрійських майбутніх «олімпійців» змінять місце проживання

Шестеро малолітніх дітей з Олександрії будуть жити і навчатись у спеціалізованому навчальному закладі, повідомляє «Голос Громади».
Виконавчий комітет Олександрійської міської ради нещодавно дозволив зарахувати на цілодобове перебування у комунальному закладі «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» на навчальний рік з 1 вересня 2021 р. по 30 червня 2022 р. дітей десяти, дванадцяти та дев’яти років.
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Рішення ухвалене на підставі законів України «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», постанови КМУ «Про порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей», заяв громадян і з метою захисту прав та інтересів дітей