Шестеро олександрійських майбутніх «олімпійців» змінять місце проживання

Шестеро малолітніх дітей з Олександрії будуть жити і навчатись у спеціалізованому навчальному закладі, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради нещодавно дозволив зарахувати на цілодобове перебування у комунальному закладі «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» на навчальний рік з 1 вересня 2021 р. по 30 червня 2022 р. дітей десяти, дванадцяти та дев’яти років.

Рішення ухвалене на підставі законів України «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», постанови КМУ «Про порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей», заяв громадян і з метою захисту прав та інтересів дітей