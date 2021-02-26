До уваги пенсіонерів Олександрійщини: індексація пенсій відбудеться з 1 березня 2021 року

Пенсіонери Кіровоградщини з нетерпінням чекають проведення індексації пенсій. А що таке «індексація»? Більшість вже чули про цифру в 11 % і самостійно обраховують свою пенсійну виплату – просто помноживши її на 11 %. Це хибний розрахунок!

Індексація – це збільшення не пенсії, це ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЯКА ВРАХОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ.

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 року № 127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” встановлено, що відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у 2021 році перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

Хто має право на підвищення?

Підвищення отримають такі категорії пенсіонерів:

1) одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

2) одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Для цих категорій пенсіонерів для перерахунку пенсій враховуватиметься збільшений на 11 % показник середній розмір заробітної плати:

4888,83 грн х 1,11 % = 5426,60 грн

3) одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (пенсії чорнобильців, визначені в мінімальному розмірі, не перераховуються).

Для цієї категорії пенсіонерів для перерахунку пенсій враховуватиметься збільшений на 11 % показник середній розмір заробітної плати:

1206,25 грн х 1,11 % = 1338,94 грн

Який очікувати розмір підвищення?

Мінімум – 100 гривень

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Доплата до 2200 грн

Особам, у яких розмір пенсійної виплати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” при наявності страхового стажу 35 років для чоловіків та 30 років для жінок не досягає 2200 грн, з 1 березня 2021 року надається щомісячна доплата до розміру пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Хто НЕ ОТРИМАЄ підвищення після індексації?

У деяких категорій пенсіонерів внаслідок проведеного перерахунку розмір пенсійних виплат не зміниться, зокрема, це ті, кому пенсія:

– призначена за «спецзаконами»;

– призначена після 01 січня 2019 року;

– обчислена без заробітної плати;

– встановлена у мінімальному розмірі за відсутності визначеного Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” необхідного страхового стажу,

– містить у своєму складі доплату до 40 % мінімальної заробітної плати (до 2400 грн) та при здійсненні індексації на суму підвищення зменшилась сума доплати, тобто відбувся перерозподіл складових в пенсійній виплаті.

До уваги пенсіонерів, які отримують «спецпенсії»!

У разі, якщо частина пенсії обчислена за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” перевищить розмір пенсії, обчислений за «спецзаконом», то такого пенсіонера буде автоматично з 01 березня 2021 року переведено на пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, оскільки її розмір більший.