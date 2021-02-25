Питання чергового засідання виконкому Олександрійської міської ради

Сьогодні, 25 лютого, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Порядок денний містив 22 питання. Як завжди, на початку засідання були розглянуті питання стосовно дотримання дитячих майнових та інших прав – за поданням управління освіти, молоді та спорту. Після того начальник управління праці і соцзахисту населення Олена Назаренко доповіла про результати чергового обстеження одного з міських автобусних маршрутів та про перерахунок кількості пільгових пасажирів на ньому.

Наступним пунктом виконком надав дозвіл на проведення в місті театральної вистави «Севільські заручини». За доповіддю начальника управління охорони здоров*я Тамари Сакари було розглянуто ряд передавальних актів цілісного майнового комплексу Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міськради та затверджено його статут.

Питання житлово-комунальної сфери були озвучені начальником управління ЖКГ Михайлом Сулятицьким, серед яких – зміни до Положення про конкурсну комісію з призначення управителів багатоквартирними будинками, надання квартир чотирьом військовослужбовцям та поліцейським і постановка на квартирний облік сімох осіб з числа пільгових категорій, які потребують поліпшення житлових умов.

На засіданні також ухвалені рішення стосовно питань цивільного захисту населення Олександрійської територіальної громади та ряд земельних питань. Начальник фінансового управління міської ради Олександр Лукашов доповів про внесення змін до бюджету Олександрії на 2021 рік, що пов`язано зі збільшенням доходів і видатків за рахунок надходження дотації з державного бюджету на передані повноваження і залучення вільних залишків, які склалися станом на 1 січня 2021 року. Ці та інші питання виконком вніс на розгляд чергової сесії міської ради.