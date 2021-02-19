Ряд питань життєдіяльності Олександрійщини розглянули на 5-й сесії районної ради

Нещодавно, під керівництвом голови районної ради Сергія Ракути відбулося пленарне засідання п’ятої сесії Олександрійської районної ради восьмого скликання. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Першим питанням на пленарному засіданні депутати заслухали голову постійної комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності діяльності рухів, об’єднань громадян та адміністративно-територіального устрою Любов Замкову «Про внесення змін до рішення районної ради від 02 грудня 2020 року №10 «Про обрання постійних комісій»», виключивши Віктора Кузьменка зі складу постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

Наступним питанням депутати заслухали звіт про виконання районної цільової програми «Питна вода Олександрійського району» на 2014-2020 роки, про що доповів Єгор Устенко, завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації. За словами доповідача, загалом за час дії програми відновлено 36,5 км водопровідних мереж (30% від загальної протяжності водопровідних мереж), побудовано станцію очистки води «Деферум 200» в селищі Приютівка, встановлено, капітально відремонтовано 3 водонапірні башти в селах Косівка і Куколівка, придбано та встановлено 3 автоматичні системи управління технологічними процесами у селищі Нова Прага, селах Косівка і Куколівка. Також було реконструйовано більше 8 км мереж в селищі Нова Прага, майже 8 км мереж в селах Новоселівка та Веселе, 5,5 км мереж в селищі Приютівка, більше 5 км мереж в с.Косівка та майже 1 км мереж в с.Куколівка. Роботи виконувались більшою частиною за рахунок коштів місцевих бюджетів 4 482,465 тис.грн, з державного бюджету надійшло 1 413,4 тис.грн, при запланованому рівні надходжень з державного бюджету 79,1% від потреби в коштах.

Про виконання районних бюджетів за 2020 рік Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського та Світловодського районів прозвітувала начальник фінансового відділу райдержадміністрації Лілія Чернишова. Далі депутати внесли зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2020 року №40 “Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2021 рік”, затвердивши збільшення доходів районного бюджету на загальну суму 285727 гривень, у тому числі збільшивши доходи загального фонду на суму 285727 гривень з відповідним внесенням змін у додаток 1 до рішення районної ради від 23 грудня 2020 року №40 “Про районний бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2021 рік”, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Цього дня депутати заслухали голів комісій з реорганізації Онуфріївської, Петрівської, Світловодської районних рад про хід виконання заходів з реорганізації зазначених установ; внесли зміни до рішення Олександрійської районної ради від 18 грудня 2020 року №30 «Про виключення Онуфріївської районної ради зі складу засновників підприємств, установ, організацій та передачу майна», а саме погодили безоплатно передати у комунальну власність Онуфріївської селищної ради та на баланс Онуфріївської селищної ради майно (майнові комплекси), інше рухоме і нерухоме майно, активи і пасиви, що перебувають на балансі зазначених підприємств, установ, організацій згідно з Переліком; затвердили Програму заходів з ліквідації установ та закладів соціально-культурної сфери Олександрійського району. Детально доповів із зазначених питань перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Коваль.

Останніми питаннями черги денної депутати заслухали низку звернень депутатів районної ради Ольги Коріненко, Олега Берсименка та голови постійної комісії районної ради з питань законності, додержання правопорядку, запобігання і протидії корупції Георгія Волкова «Про звернення депутатів Олександрійської районної ради до Верховної Ради України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», «Про звернення Олександрійської районної ради щодо придбання операційних ламп для комунального некомерційного підприємства «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради», «Про звернення до ГУНП в Кіровоградській області з приводу невиконання Світловодським міським головою Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» та Бюджетного кодексу України.

Розглянувши усі питання черги денної, сесія завершила свою роботу.