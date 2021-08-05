Майже два десятки хворих на пневмонію дітей лікуються у дитячій лікарні на стаціонарі

За оперативною інформацією Олександрійської міської ради 4 серпня було зроблено 12 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19. Повідомляє Голос Громади.

Станом на сьогодні в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 21 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 4 хворих, в тому числі 1 дитина (7 років), 2 хворих з Приютівської громади, 1 – з Новопразької;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 17 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 5 серпня хворих на пневмонію – 75 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 45 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

На апаратах ШВЛ жодної людини не перебуває.