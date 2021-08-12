Розроблено план святкування Дня Незалежності України в Олександрії

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11 серпня в міській раді відбулося засідання організаційного комітету з відзначення в Олександрійській територіальній громаді  Дня Незалежності України, повідомляє «Голос Громади».

Розширена нарада, у якій взяли участь заступник міського голови Ірина Чемерис, депутати і начальники ряду управлінь та відділів міської ради, громадських організацій, представники Національної гвардії, районного відділу поліції та інші посадовці і запрошені особи, проходила у малій сесійній залі міськради; вела засідання секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк.

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Присутні обговорили програму відзначення ювілейної (тридцятої) річниці Незалежності держави. Низка запропонованих програмних заходів, серед яких офіційні, традиційні, культурні та розважальні, обіцяє зробити свято надзвичайно яскравим і незабутнім. Особливої уваги заслуговує концертна програма на трьох міських локаціях, у якій візьмуть понад три десятки різножанрових творчих колективів як з Олександрії, так і з різних міст України. Повний перелік святкових заходів та точний графік їхнього проведення організаційна комісія обіцяє оприлюднити пізніше.

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Нагадаємо, День Незалежності України, 24 серпня, припадає цього року на вівторок. А всього у зв`язку зі святом, жителі нашої країни та міста матимуть 4 вихідні дні (з 21 по 24 серпня включно).

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