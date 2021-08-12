Розроблено план святкування Дня Незалежності України в Олександрії

11 серпня в міській раді відбулося засідання організаційного комітету з відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня Незалежності України, повідомляє «Голос Громади».

Розширена нарада, у якій взяли участь заступник міського голови Ірина Чемерис, депутати і начальники ряду управлінь та відділів міської ради, громадських організацій, представники Національної гвардії, районного відділу поліції та інші посадовці і запрошені особи, проходила у малій сесійній залі міськради; вела засідання секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк.

Присутні обговорили програму відзначення ювілейної (тридцятої) річниці Незалежності держави. Низка запропонованих програмних заходів, серед яких офіційні, традиційні, культурні та розважальні, обіцяє зробити свято надзвичайно яскравим і незабутнім. Особливої уваги заслуговує концертна програма на трьох міських локаціях, у якій візьмуть понад три десятки різножанрових творчих колективів як з Олександрії, так і з різних міст України. Повний перелік святкових заходів та точний графік їхнього проведення організаційна комісія обіцяє оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, День Незалежності України, 24 серпня, припадає цього року на вівторок. А всього у зв`язку зі святом, жителі нашої країни та міста матимуть 4 вихідні дні (з 21 по 24 серпня включно).