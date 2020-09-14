ФК «Олександрія» поступилася дебютанту УПЛ «Минай»

Вчора, 13 вересня, відбувся матч другого туру Української Прем’єр-ліги, в якому “Олександрія” на виїзді зіграла проти «Миная».

Єдиний гол у складі “Миная” у першому таймі на 34-й хвилині забив форвард Антон Шиндер, який нещодавно поповнив команду Василя Кобіна. Нажаль олександрійці зрівняти рахунок так і не змогли.

Таким чином, в “Олександрії” перервалася гольова клубна рекордна серія, яка тривала в чемпіонатах 18 ігор — 36 м’ячів.