В Олександрії відбудеться меморіальний чемпіонат М.Бендерова з військово-спортивних багатоборств

18-19 вересня в Олександрії відбудеться Відкритий чемпіонат Кіровоградської області пам’яті Максима Бендерова з військово-спортивних багатоборств (розділ «Бойове двоборство»), повідомляє «Голос Громади» за інформацією Олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист».

«У зв’язку з обмежувальними заходами, які діють на території України, доводимо до Вашого відома правила проведення змагань.

Турнір відбудеться БЕЗ ГЛЯДАЧІВ. Рідні та близькі спортсменів до спортивної зали та глядацьких місць на другому поверсі ДЮСШ № 2 допускатись НЕ БУДУТЬ!

Просимо з порозумінням поставитись до ситуації що склалась та не наражати організаторів турніру на штрафні санкції з боку відповідних органів.

Розклад другого дня змагань по поєдинках з всестильового бою:

-19 вересня, 9:00

Учасники 8-11 років.

-11:00-11:30 вологе прибирання, провітрювання приміщення.

11:30

Учасники 12-15 років

-13:30-14:00 вологе прибирання, провітрювання приміщення.

14:00

Учасники 15 років і старше.

15:00 закінчення змагань.

Нагородження переможців після закінчення кожних вікових груп окремо», – йдеться у повідомленні ПСК «Захист».

Нагадаємо, олександрієць Максим Бендеров – колишній вихованець ПСК «Захист», успішний спортсмен, боєць-контрактник підрозділу військ спецпризначення м.Кропивницького. Загинув під час виконання службових обов`язків в операції АТО-ООС на сході України навесні 2014 року.