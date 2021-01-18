Кабмін ухвалив ціну на газ для населення

Сьогодні, 18 січня, на позачерговому засіданні Уряду, розглядали питання ціни на газ для побутових споживачів. Інформує «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Кабмін ухвалив рішення, яким встанoвлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубoметр.

“Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%.

Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати”, – сказав прем’єр.

Таке рішення запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу на економічний стан, є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.