Кандидат у мери Олександрії Сергій Кузьменко зустрівся з представниками «Європейської Солідарності»

Чимало питань, що стосувалися безпосередньо життєдіяльності міста, бачення подальшого розвитку Олександрійської громади та головних напрямків, визначених у передвиборчій програмі, кандидати в депутати мали можливість поставити Сергію Кузьменку, а також висловити свої пропозиції і побажання.

У ході зустрічі представники “ЄС” висловили свою підтримку Сергію Анатолійовичу в його прагненні очолити майбутню Олександрійську об’єднану територіальну громаду.

У свою чергу, Сергій Кузьменко подякував за підтримку й довіру, побажавши кандидатам у депутати отримати високі показники за результатами голосування.