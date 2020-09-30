Кандидат у мери Олександрії Сергій Кузьменко зустрівся з представниками «Європейської Солідарності»

Сьогодні відбулася зустріч кандидатів в депутати, що балотуються до рад різних рівнів від політичної партії «Європейська Солідарність» з Сергієм Кузьменком, який нині є кандидатом на посаду міського голови Олександрії.
Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку “Солідарність – Олександрія” у Фейсбук.
Чимало питань, що стосувалися безпосередньо життєдіяльності міста, бачення подальшого розвитку Олександрійської громади та головних напрямків, визначених у передвиборчій програмі, кандидати в депутати мали можливість поставити Сергію Кузьменку, а також висловити свої пропозиції і побажання.
У ході зустрічі представники “ЄС” висловили свою підтримку Сергію Анатолійовичу в його прагненні очолити майбутню Олександрійську об’єднану територіальну громаду.
У свою чергу, Сергій Кузьменко подякував за підтримку й довіру, побажавши кандидатам у депутати отримати високі показники за результатами голосування.