СБУ викрила «двійників» законних ОТГ на Кіровоградщині

СБУ заблокувала діяльність міжрегіональної антиукраїнської мережі у Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на офіційну інформацію відомства.

…Нас, пересічних громадян, котрі живуть у реаліях сучасності, на жаль, вже важко здивувати повідомленнями про існування різноманітних шахрайських «технологій», як наприклад, створення зловмисниками фальшивих сайтів, акаунтів в і-мейл, сторінок у соцмережах, копіювання чужих SIM-карт і банківських карток тощо з метою крадіжки коштів, чи отримання іншої незаконної наживи. Та це далеко не все: фантазія злочинців, як показує життя, буває справді безмежною: виявляється, вона заходить аж до створення… фальшивих ОТГ, тобто «двійників» вже існуючих, законних об`єднань територіальних громад. Здавалося б, навіщо?! Та управління СБУ в Кіровоградській області і на це дає свою відповідь. І тут йдеться вже не про банальне шахрайство, а про набагато серйозніші речі… Далі – пряма мова прес-служби управління.

«Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади на Кіровоградщині.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні «альтернативні» органи місцевого самоврядування, що дублювали назви діючих ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники «народовладдя» розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких «псевдоОТГ» надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

– мобільні пристрої та комп’ютерну техніку;

– документацію новостворених псевдоорганів місцевої влади;

– друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття та документування протиправної діяльності фігурантів справи проводилось спільно з поліцейськими Кіровоградщини», – йдеться у повідомленні.