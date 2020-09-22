Кіровоградщина готується до початку опалювального сезону

Кіровоградська область активно готується до початку опалювального сезону, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації зобов`язав підприємства звітуватись щодня про перебіг роботи з підготовки до опалювального сезону. Наради з цього питання проходитимуть щодня, адже наразі це першочергове питання для регіону.

Майже всі теплопостачальні підприємства області отримали акти готовності до опалювального сезону.

Крім того, на сайті відомства зазначається, що всі мед заклади, крім Голованівської, Новомиргородської та Петрівської ЦРЛ, готові до сезонного обігріву.

До 1 жовтня всі підприємства мають підписати акт готовності до подачі тепла.