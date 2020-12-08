Кіровоградщина й Олександрія зокрема: на коронавірус захворіло 58 осіб, 50 одужало, 4 померло

Про це повідомляється на Кіровоградській ОДА, інформує “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 724 ПЛР-тестування і 64 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять дев’ять у м. Кропивницькому;

шість у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

три у Бобринецькому районі;

один у Благовіщенському районі;

три у Компаніївському районі;

два у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один в Олександрівському районі.

Одужали від коронавірусу 35 жителів обласного центру, 4 з Маловисківського району, по 1 жителю з Долинського, Вільшанського, Добровеличківського, Новоукраїнського, Новомиргородського та Гайворонського районів, а також 5 жителів Новоархангельського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про жінку 69 років з Голованівського району, 62-річну жінку з Новомиргородського району, 72-річного чоловіка з Добровеличківського району та 82-річного чоловіка з Бобринецького району.