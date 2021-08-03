Матір олександрійки, яка потрапила в страшну ДТП, просить допомоги

Матір Уманець Ганна Федорівна звертається до усіх небайдужих, допомогти матеріально на лікування її доньки – Одегової Аліни Олександрівни, студентки 2-го курсу Олександрійського професійно-технічного ліцею. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив громадський активіст Олександр Гуржій.

30.07.2021 о 04:42.в районі смт. Козельщина Полтавської обл. сталася ДТП, в якій водій легкового автомобіля загинув, а 17-річна жителька Олександрії Аліна Олегова потрапила у тяжкому стані до лікарні.

Коштів на лікування не вистачає, тому мама Уманець Ганна Федорівна просить нашої з вами допомоги. Номер банківської карти 5167 8032 0633 0818.