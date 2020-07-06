Кіровоградщина: на одну вакансію претендує втричі більше осіб в порівнянні з минулим роком

Станом на 2 липня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить майже 516,7 тис. осіб, що на 81%, або на 231 тисячу більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Допомогу по безробіттю отримують 432 тис. осіб.

На одну вакансію претендують 9 безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи).

Зокрема, з 12 березня (початок карантину) по 01 липня в державній службі зайнятості зареєстровано 328,6 тис. безробітних, що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого року.