Кіровоградщина потребує вчителів

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщини офіційно зареєстрували потребу у вчителях закладу загальної середньої освіти.

Станом на 12 липня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1613 вакантних посад. Наразі навчальні заклади області потребують 12 вчителів:

учитель закладу загальної середньої освіти – 11 вакансій;

учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти – 1 вакансія.

Зокрема, серед вакансій учитель закладу загальної середньої освіти – вчителі трудового навчання, фізичної культури, інформатики, математики, зарубіжної літератури та англійської мови.

Фахівці-педагоги затребувані у Знам’янському, Компаніївському, Світловодському районах та в місті Кропивницькому.

Роботодавці області готові платити вчителям від 3050 до 7100 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.