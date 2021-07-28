На Кіровоградщині СБУ затримала зловмисників, які залякували громадян

“Служба безпеки України заблокувала у Кіровоградській області діяльність організованого угруповання, яке поширювало злочинний вплив на суспільне життя в регіоні. Зловмисники залякували громадян і вимагали гроші з підприємців” – йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства. Повідомляє Голос Громади.

Окрім залякування та вимагання коштів з підприємців, “ділки” координували наркобізнес через розгалужену мережу власних «осередків». Зловмисники контролювали виготовлення і збут наркотиків та психотропів на території регіону, займалися вимаганням грошей з перевізників.

Під час обшуку за місцем проживання лідера угрупування правоохоронці виявили бойову гранату РГД-5 і набої до стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.