Кіровоградщина перейде на повне енергоефективне вуличне освітлення

На території Кіровоградської області є проблема з вуличним освітленням, особливо у віддалених куточках міст, в сільській місцевості тощо. Саме через таку необхідність, на Кіровоградщині планують втілити в життя програму з покращення вуличного освітлення населених пунктів.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Поступово в районах, а це в Олександрійському, зокрема в Приютівській громаді, Новоукраїнському та Маловисківському районах вже наполегливо запроваджують LED-освітлення на вулицях.

В планах на наступний рік – максимальне запровадження такого освітлення вулиць по всій територіх області.

“Це і економія, це і співпраця. Це наповнення місцевих бюджетів. Зрештою, це гарний приклад, коли ми підтримуємо один одного”, – йдеться у повідомленні.