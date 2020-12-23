Виконком міськради визначився з датою проведення в Олександрії благодійної вистави «Лускунчик»

В Олександрії 28 грудня відбудеться благодійна новорічно-святкова вистава казки «Лускунчик» у постановці Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького, повідомляє «Голос Громади».

Про попередню домовленість щодо проведення новорічної вистави для олександрійських дітей, що потребують соціальної підтримки, «Голос Громади» згадував раніше. Як зазначалося на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету начальником управління культури О.Переведенцевою, обласний театр ім.Кропивницького за клопотанням благодійного фонду «Турбота», отримавши дозвіл від виконкому, 28 грудня проведе в Олександрійському Палаці культури дві вистави «Лускунчика». Запрошення на безкоштовні відвідування вистав отримають діти відповідних соціальних категорій від управління культури міської ради. Продаж квитків на перегляд спектаклів здійснюватися не буде.