Серед областей України у Кіровоградській області створено найбільше опорних освітніх закладів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Загалом в країні діє 1029 опорних шкіл. Левова частка опорних освітніх закладів припадає на Кіровоградщину – їх 80. Зокрема, 20 з них функціонують в територіальних громадах області.

Далі сходинку лідерства займає Полтавська область з 74 закладами та Житомирська, яка має 71 опорну школу.

Як уточнили в департаменті освіти й науки облдержадміністрації, робота з модернізації мережі опорних шкіл у регіоні триває. Процес узгоджують відповідно до формування об’єднаних територіальних громад.