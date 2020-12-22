Чергове засідання виконкому Олександрійської міськради: бюджет міста, тарифні питання та інше

Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, на якому розглянуто 18 планових та 2 додаткових питання, повідомляє «Голос Громади».

Як зазвичай, на засіданні виконкому першими розглядалися питання щодо вирішення проблем дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та були ухвалені рішення щодо надання їм відповідного статусу.

Далі згідно із запропонованим порядком денним були затверджені тарифи на платну послугу з проведення дослідження крові методом ІФА на наявність антитіл до SARS-coV-2NP (COVID-19), що надаються олександрійською Центральною міською лікарнею.

Також члени виконавчого комітету визначилися і з тарифами на виробництво і постачання теплової енергії, які здійснює КП «Теплокомуненерго» для населення та установ і суб`єктів господарювання міста. Доповідала з цього питання директор КП ТКЕ Алла Грибачова. За її ж інформацією виконком ухвалив і наступне рішення – з встановлення розміру внесків споживачів за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії (загальнобудинкових теплолічильників) підприємством ТКЕ. Обидва рішення набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

В ході засідання присутні на ньому затвердили оновлений склад адміністративної комісії, яка в подальшому працюватиме при виконкомі та затвердили ряд проєктів рішень, що розглядатимуться на найближчій сесії Олександрійської міської ради. Передусім це проєкти бюджету міста на 2021 рік, програми благоустрою Олександрії на 2021-2025 роки, ряд проєктів рішень стосовно прийняття майна загальноосвітніх шкіл, бібліотечних фондів закладів культури власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району, що тепер входять до громади міста, до комунальної власності Олександрійської територіальної громади. А також проєкти рішень про передачу до комунальної власності Пантаївської селищної ради майна відповідних закладів освіти Олександрійської міської ради.

У цьому ж напрямку (у зв`язку з приєднанням до Олександрії територій Головківки та Ізмайлівки) було розглянуто як додаткове до порядку денного, питання про введення до штату Олександрійського територіального центру соціального обслуговування населення семи одиниць працівників терцентру, які до об`єднання з містом виконували дані функції у двох згаданих округах.

Також виконком ухвалив для подальшого розгляду на сесії міської ради блок питань про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та про їхню оренду.