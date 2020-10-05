Кіровоградщина потребує лікарів: у службі зайнятості зареєстровано 123 вакансії

Кожен перший понеділок жовтня щорічно у світі відзначають Міжнародний день лікаря. 2019-2020 роки змусили багатьох людей почати цінувати працю медиків ще більше, адже під час пандемії коронавірусу ці люди найбільше піддаються ризику.

Станом на 05 жовтня, медичні заклади області потребують 123 лікарів. Потреба існує у фахівцях медичної галузі за такими посадами:

лікар – 2 вакансії (заробітна плата: 5100/5991 грн);

лікар-акушер-гінеколог – 1 вакансія (заробітна плата: 8503 грн);

лікар-анестезіолог – 7 вакансій (заробітна плата: 5000/8926 грн);

лікар-бактеріолог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-ендокринолог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-ендоскопіст – 2 вакансії (заробітна плата: 5000/6520 грн);

лікар загальної практики-сімейний лікар – 33 вакансії (заробітна плата: від 5000 до 14169 грн);

лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини – 2 вакансії (заробітна плата: 5726 грн);

лікар з ультразвукової діагностики – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-інфекціоніст – 3 вакансії (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-кардіолог – 3 вакансії (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-лаборант – 1 вакансія (заробітна плата: 5226 грн);

лікар-нарколог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-невролог дитячий – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-невропатолог – 5 вакансій (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-нефролог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-ортопед-травматолог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-отоларинголог – 4 вакансії (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-офтальмолог – 6 вакансій (заробітна плата: 5000/5100/6519 грн);

лікар-патологоанатом – 2 вакансії (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-педіатр – 5 вакансій (заробітна плата: 5000/5100/6353/7590 грн);

лікар-педіатр дільничний – 1 вакансія (заробітна плата: 8067 грн);

лікар-педіатр-неонатолог – 2 вакансії (заробітна плата: 5000/5100 грн);

лікар приймальної палати (відділення) – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-психіатр – 3 вакансії (заробітна плата: 5000/5373 грн);

лікар-рентгенолог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-стоматолог – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-статистик – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-терапевт – 10 вакансій (заробітна плата: від 5000 до 7300 грн);

лікар-терапевт дільничний – 1 вакансія (заробітна плата: 7300 грн);

лікар-уролог – 3 вакансії (заробітна плата: 5000/5100 грн);

лікар-фізіотерапевт – 2 вакансії (заробітна плата: 5000/5100 грн);

лікар-фтизіатр – 1 вакансія (заробітна плата: 5000 грн);

лікар функціональної діагностики – 2 вакансії (заробітна плата: 5000 грн);

лікар-хірург – 10 вакансій (заробітна плата: від 5000 до 9205 грн).

Серед зазначених вакансій 4 посади передбачають неповну зайнятість фахівців. Зокрема, у Малій Висці запрошують двох лікарів загальної практики-сімейних лікарів (працювати на 0,5 ставки, заробітна плата: 2500 грн), а у Знам’янці пропонують роботу на пів ставки лікарю-терапевту та лікарю-психіатру (заробітна плата: 2500 грн).

Благовіщенському, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, Знам’янському, Компаніївському, Кропивницькому, Маловисківському, Олександрівському, Олександрійському, Петрівському, Світловодському та Устинівському районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.