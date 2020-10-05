Під час карантину почастішали випадки шахрайства та урізноманітнились види обманів

Карантин та поширення #коронавірусу, добре демонструють, хто чого вартий. Одні люди допомагають тим, хто їх оточує, інші намагаються їх ошукати. На жаль, навіть зараз шахраї не збавили оберти.

З метою підвищення рівня фінансових знань громадян та захисту їх від можливих шахрайських дій Національний банк України інформує про безпеку розрахунків картками.​

«Платні опитування»

8,5 млн грн заробили шахраї завдяки шахрайству в інтернеті.

Ось одна із таких шахрайських схем.

Ніби-то від банку надходить SMS-повідомлення: «Пройдіть опитування на отримайте 500 гривень на свій банківський рахунок»

Яка може бути тема опитування?

Наприклад, оцінка рівня сервісу, якості банківських послуг.

Що робить жертва?

Переходить за посиланням, де бачить знайомий сайт свого банку. Хоча насправді це шахрайський сайт-клон.

Відповідає на кілька нескладних запитань.

Далі, щоб отримати гроші, жертві треба зареєструватися в системі, для цього ввести логін, пароль від інтернет-банкінгу та код із SMS.

Вводить запитувані дані, та дає можливість шахраям вкрасти всі гроші з власного рахунку.

Що робити, щоб цього не сталося?

Не вірити, якщо пропонують легкі гроші. Тримати в секреті пароль та логін до інтернет-банкінгу, коди з SMS.

«Реклама від шахраїв – Кредитний ліміт»

77% людей знають, що нікому не можна повідомляти реквізити картки та коди з банківських SMS. Але 76% зіткнувшись з шахрайством, розголошують реквізити своєї картки, коди та паролі.

Щоб виманити доступ до інтернет-банкінгу шахраї можуть те тільки надсилати SMS, а й витрачати гроші на рекламу, яку можна побачити в месенджерах.

Ось одна із них:

«Підніми свій кредитний ліміт в два кліка до 200 000 грн. без відвідування банку. Деталі за посиланням».

Жертва переходить за посиланням на шахрайський сайт, який виглядає, як банківський сайт.

Щоб підвищити ліміт, аферисти просять ввести логін та пароль до інтернет-банкінгу та код з SMS-повідомлення.

Жертва вводить інформацію та фактично надає доступ до всіх своїх грошей на рахунку.

Що робити?

Тримати в таємниці:

Логін, пароль до інтернет-банкінгу та коди з SMS.

Сумніваєтеся, що це шахраї?

Зателефонуйте в банк за номером, що вказаний на платіжні картці та уточніть інформацію.

«Не розголошуй SMS-код мобільного оператора»

Фінансовий номер телефону – це номер мобільного, який прив’язаний до банківських рахунків.

А отже це гарна нажива для шахраїв.

Як шахраї можуть вкрасти фінансовий номер?

Жертві телефонує шахрай під маскою працівника мобільного оператора.

Пропонує перейти на нові поліпшені стандарти зв’язку. Для підтвердження потрібно лише назвати код з SMS.

Що ж це за код?

Насправді, це пароль для входу в персональний кабінет жертви на сайті мобільного оператора.

Шахрай швиденько здійснює віддалений перевипуск SIM-картки.

З цього моменту SIM-картка жертви не працює, а фінансовим номером телефону розпоряджається шахрай.

Шахрай має змогу отримати доступ до:

– телефонної книги та SMS;

– аккаунтів в соціальних мережах;

– bank-ID, Google Account (ICloud), електронної пошти.

Зрештою шахрай може:

– вкрасти гроші з банківських рахунків;

– оформити онлайн-кредити;

– від імені жертви просити грошей у друзів в соціальних мережах.

Як цього не допустити:

– тримати в секреті SMS-пароль мобільного оператора;

– зареєструвати SIM-картку на свій паспорт або перейти на контракт з мобільним оператором.

«Паролі до облікових записів»

На кого більше схожий шахрай: на хакера чи на психолога?

Здавалося б у сучасному цифровому світі треба бути хакером, щоб вкрасти гроші з рахунків, але статистика говорить про інше.

108 млн грн отримали шахраї завдяки методам соціальної інженерії. Це означає, що жертви самі віддали свої гроші або повідомили необхідні дані шахраям, щоб ті змогли вкрасти гроші з рахунків.

Отож, як можна полегшити роботу шахраям?

Способів є багато.

Можна шахраям розповісти:

– реквізити карток;

– пароль та логін до інтернет-банкінгу;

– SMS-коди та паролі.

А можна створити один пароль та використовувати його всюди.

А щоб шахраям було ще простіше, для паролю можна використати дату свого народження або будь-яку загальновідому комбінацію, наприклад:

– Qwerty12, Password123456, Admin1234 та подібні,

– послідовне/зворотнє написання символів або цифр.

Звичайно, ніхто полегшувати життя аферистам не збирається тому складний пароль –запорука успіху захисту персональних даних та грошей на рахунках.

Яким же має бути складний пароль?

Складний пароль може містити:

– 8 і більше символів,

– великі та малі літери,

– цифри та спеціальні знаки/символи.

Пам’ятайте: пароль повинен бути не просто складним, він має бути унікальним для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальної мережі тощо.

«Деталі угоди оговорюй в особистому кабінеті»

71 % випадків шахрайства за 2020 рік складає соціальна інженерія та шахрайство в інтернеті.

Тому, якщо купуєш онлайн, дотримуйся правил платіжної безпеки та дізнавайся більше про шахрайські схеми.

Ось одна із них:

Особа вирішила купити щось на торгівельному майданчику.

Знайшла потрібний товар та вийшла на зв’язок з продавцем.

Продавець замість того, щоб обговорювати деталі угоди в особистому кабінеті, несподівано пропонує перейти в месенджер, де продовжується розмова про товар.

Псевдопродавець може надсилати додаткові фото товару і підтримувати розмову про товар.

Коли час приходить платити, надає посилання для оплати, яке веде на фішинговий сайт.

Вже на фішинговому сайті жертва, вводить реквізити картки: номер, термін дії, трьохзначний номер картки та код з SMS.

Шахраї зчитують цю інформацію та крадуть гроші з картки.

Що робити, щоб цього не сталося?

– Оговорювати деталі тільки в особистому кабінеті.

– Перевірити номер телефону продавця/покупця на сервісі Кіберполіції “STOP FRAUD“.

– Бути уважним до сайтів, де купуєте та оплачуєте товар.

– Сайти, які приймають онлайн-платежі мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».

– На сайті мають бути значки захисту онлайн-покупок від платіжних систем – Verified by Visa та MasterCard SecureCode.

«Грошові мули та дропи»

Не секрет, що люди часто шукають, як можна підзаробити. Щоб працювати мало, а заробляти непогано.

Шахраї це знають і, на жаль, цим часто користуються.

Аферисти розміщують вакансії про легкий заробіток, маскуючись під цілком пристойні кампанії.

Що треба робити на такій посаді?

– Мати власну карту та рахунок в банку.

– Знімати гроші з банкомату та перераховувати гроші з рахунку на рахунок.

– Заробіток може складати 10% від суми.

Пропозиція здається привабливою, та і часу на це багато витрачати не треба.

Але як це виглядає насправді.

Злочинці вкрали гроші і у такий спосіб намагаються ці кошти отримати, не засвітивши своє ім’я при цьому.

Таке злочинне угрупування може існувати як в кордонах однієї країни, так і працювати на міжнародному рівні.

Людей, які погоджується на таку роботу, називають дропами або грошовими мулами.

Чи справді за таку роботу платять?

Так, як правило, платять, але потім слідчі приходять саме до Вас, і відповідати на питання доведеться Вам, а шахраї зникають без сліду.

Пам’ятайте: безкоштовний сир буває лише в мишеловці. Хоч і грошовий мул може не знати, що є частиною злочинного ланцюжка, на нього чекає кримінальна відповідальність та покарання відповідно до закону.

За статистикою дропами найчастіше стають чоловіки та молоді люди від 18 до 34 років.

Кого найлегше завербувати шахраям?

Людей, у яких складне матеріальне становище: безробітні, студенти, представники економічно і соціально вразливих груп населення.

Як розпізнати таку пропозицію?

Головний обов’язок на такій посаді – знімати готівку з банкомату та/або перераховувати гроші, користуючись власною карткою та рахунком.

Пропозиція може надійти через WhatsApp, Viber, Telegram або електронною поштою та через рекламні оголошення в соціальних мережах.

«SMS від шахраїв. Ви виграли приз»

«Стара як світ» шахрайська схема про виграш автомобіля працює і сьогодні.

Жертві надходить подібне SMS-повідомлення:

«Вітаємо! Ви виграли «Сітроен С4», деталі за посиланням або за телефоном».

Жертва телефонує шахраям, де їй кажуть, щоб отримати авто, потрібно заплатити 1% від вартості. Ще й можуть наголошувати, що робити це треба швидко, бо потенційних переможців багато.

Жертва надає реквізити для оплати, людина платить, а шахраї зникають.

І як результат – ні грошей, ні автівки.

Якщо перейти за посиланням в SMS, то безсумнівно жертва потрапляє на чудовий сайт, де йдеться про розіграш автомобіля та всі інші деталі акції, які на перший погляд, виглядають дуже правдоподібно.

Перш, ніж платити, пригадайте, коли ви брали участь у розіграші чи лотереї.

Якщо пригадати цього ви не можете – це 100% шахраї.

Навіщо комусь просто так дарувати вам автомобіль. Звичайно, шахраї придумають якусь байку про розіграш, і ще і сайт зроблять, щоб все виглядало красиво.

Якщо вашу віру в щасливу долю здолати нічого не може, то перш ніж платити:

Перевірте організацію, яка нібито проводила розіграш. Знайдіть її юридичну адресу, інші контакти, крім, тих що є в SMS та на сайті, на який ви перейшли з SMS-повідомлення. Поспілкуйтеся з офіційними представниками цієї організації. Часто шахраї роблять сайти-клони існуючих та досить відомих компаній, які мало чим відрізняються від справжніх. Загугліть телефон та інформацію про розіграш. Ви можете здивуватися, скільки багато таких «щасливчиків» лишають відгуки в інтернеті, про те що лишилися без грошей і авто. Перевірте номер телефону через бази шахрайських телефонів: STOP FRAUDта/або CHERTOFON. Перевірте сайтна сервісі Кіберполіції “STOP FRAUD” за посиланням https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ та/або Black List ЄМА за посиланням https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/

«Друг просить у борг»

Якщо стандартні розсилки від магазинів, банків, мобільних операторів тощо ми можемо пропустити повз, то повідомлення від друзів ми ніколи не ігноруємо.

Шахраї вирішили скористатись і цим.

Отже, ділимося розповсюдженою шахрайською схемою в соціальних мережах.

Шахраї зламують сторінку жертви в соціальних мережах, наприклад Facebook чи Instagram.

Розсилають всім підписникам однакові повідомлення наступного характеру:

«Привіт! Позич, будь ласка, гроші до завтра! Дуже треба!»

Суму шахраї зазначають різну.

Що робити, якщо отримали таке повідомлення?

Звичайно, подібна ситуація може статися з кожним. І у друга могло виникнути скрутне становище.

Але, перш ніж позичати гроші:

– Перетелефонуйте другу.

За номером, який ви точно знаєте, а не на той, що вказаний на сторінці в соціальних мережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі жертви.

– Запитайте друга те, що можете знати тільки ви.

Не завжди є можливість подзвонити, чи можливо ви давно не спілкувалися і номеру телефону у вас немає.

Таке питання одразу викриє шахрая.

– Напишіть спільним друзям в соціальних мережах чи не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки.

А щоб такого не трапилося з Вами, створюйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/

Потрапив в руки шахрая? Телефонуй в Кіберполіцію – 0 800 505 170 або звернись онлайн за посиланням https://cyberpolice.gov.ua/

Маєш сумніви щодо ситуації? Телефонуй на гарячу лінію Національного банку України – 0 800 505 240.