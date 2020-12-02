На Кіровоградщині ще 124 людини захворіли на коронавірус

Станом на 2 грудня, ще у 124 мешканців області підтвердився Covid-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласної ради.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сто два у місті Кропивницькому;
один у м. Олександрія;
один у м. Знам’янка;
дев’ять у м. Світловодськ;
один у Голованівському район ;
два у Кропивницькому районі;
один у Новомиргородському районі;
сім у Новоукраїнському районі.
Всього від початку пандемії інфікувалось 1 506 осіб.
Також, нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку з Кропивницького та чоловіка 75-ти років з Петрівського.
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