На Кіровоградщині ще 124 людини захворіли на коронавірус

Станом на 2 грудня, ще у 124 мешканців області підтвердився Covid-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласної ради.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сто два у місті Кропивницькому;

один у м. Олександрія;

один у м. Знам’янка;

дев’ять у м. Світловодськ;

один у Голованівському район ;

два у Кропивницькому районі;

один у Новомиргородському районі;

сім у Новоукраїнському районі.

Всього від початку пандемії інфікувалось 1 506 осіб.

Також, нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльних випaдки COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку з Кропивницького та чоловіка 75-ти років з Петрівського.