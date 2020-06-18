Колясочники на дорогах: набрали чинності нові правила дорожнього руху

Днями набрали чинності зміни до закону «Про дорожній рух», що стосуються осіб з інвалідністю. Зміни були прийняті ще в кінці минулого року, а вступили в силу лише зараз.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Урядового порталу.

Згідно внесених змін громадяни, що пересуваються на інвалідних візках можуть, крім пішохідних доріжок, пересуватись й проїжджою частиною.

Зазначається, що «транспорт» має бути справним та мати світлоповертаючі елементи. Крім того пересуватись необхідно їхати по правій стороні ближче до тротуару та лише по направленню руху.