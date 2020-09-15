Олександрійські танцюристи перемогли у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості

Днями, відбувся Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості «Беріг талантів на Дніпрі», в якому взяв участь талановитий хореографічний колектив «Street Ballet», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Златопіль.

Змагання проходили у двох номінаціях – дитячий та естрадний танець.

За гарні виступи олександрійські танцюристи посіли призові місця, серед яких:

Щербина Мар`яна посіла 1 місце в обох номінаціях, найменша учасниця також з 1 місцем, а Прокоп`єва Поліна та Алєксєєва Кіра зайняли 2 місця.