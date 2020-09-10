Під час карантинної заборони деяким категоріям громадян дозволили в’їзд на територію України

Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну. Зокрема, розширив перелік громадян інших країн, яким в’їзд дозволений, і заборонив іноземцям транзитний проїзд, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зміни стосуються переліку винятків для категорій іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну. Про це йдеться в постанові уряду № 791.

Відтепер іноземці, які мають родинні зв’язки з українськими громадянами, можуть в’їхати в Україну, якщо вони є одним з подружжя, батьками, дітьми, бабусею чи дідусем українців. Водночас прикордонники звертають увагу, що згідно із законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Скасували норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували по території нашої держави транзитом. Крім того, уряд деталізував питання щодо людей, які направляються в Україну на навчання. Тепер будуть пускати тільки студентів українських вищих навчальних закладів.