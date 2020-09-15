Виборча комісія першим кандидатом у мери Олександрії прийняла документи на реєстрацію у Сергія Кузьменка

Сьогодні, 15 вересня, розпочалася реєстрація кандидатів на посади голів рад населених пунктів та кандидатів в депутати. Першим свої наміри балотуватися на посаду очільника міста Олександрія офіційно підтвердив Сергій Кузьменко, подавши відповідні документи до виборчої комісії.

Дізнавшись про подію, олександрійці сьогодні зібралися під стінами міськради, де розміщена міська виборча комісія, аби підтримати Сергія Кузьменка та висловити йому свою довіру. Люди вітали кандидата з прийняттям такого важливого рішення та бажали перемоги у передвиборчій гонці.

“Часто чую від олександрійців, що місто зупинилося в розвитку, що на околицях досі лишаються проблеми, молодь виїжджає, не вистачає сучасних локацій для відпочинку. Саме жителі Олександрії наштовхнули мене на рішення балотуватися на посаду міського голови. В Олександрії є потенціал і його потрібно розвивати. Зараз у соцмережах містяни дуже активні під моїми дописами, піднімають теми, які їх хвилюють, і діляться своїми ідеями. Їх варто почути, бо Олександрія варта більшого! Звісно, й своїм баченням нового рівня міста я невдовзі поділюся” – зазначив у коментарі журналістам Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, що реєстрація кандидатів в депутати та на вищезазначені посади завершиться 24 вересня і вже 2 жовтня олександрійці зможуть дізнатися прізвища усіх кандидатів, які мають наміри очолити Олександрію.

Місцеві вибори призначені на 25 жовтня.

Довідково: Сергій Анатолійович Кузьменко народився 22 січня 1975 року в селі Головківка Олександрійського району Кіровоградської області. З 2010 по 2012 роки Сергій Кузьменко очолював Олександрійську районну державну адміністрацію. З 2014 по 2019 роки успішно пропрацював на посаді голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Нині є Президентом футбольного клубу “Олександрія” та засновником благодійного фонду “Турбота”.